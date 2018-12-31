Федор Щербаченко: Малафеев не пойдет к Фурсенко и не скажет, что надо избавляться от Дзюбы

Футбол 31 декабря 2018 11:35 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко оценил выступление форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не всегда спортсмены после тяжелого года могут правильно подготовиться к следующему. Сейчас перед нами пример того же Фуркада из биатлона. Год назад он практически все выигрывал, а теперь никак не может прийти в себя. Казалось бы, у Фуркада не изменились планы и подготовка, он не стал настолько возрастным — но эффекта все равно нет. У спортсменов бывает всякое, начиная с утомления и заканчивая какими-то нервными расстройствами. Выступление Дзюбы в следующем году будет зависеть от самого Артема, а также от тренерских и медицинских штабов «Зенита» и сборной.

Нелестные слова Дзюбы о заместителе спортивного директора питерского клуба Вячеславе Малафееве? Острые слова часто могут влиять на ситуацию, несмотря ни на какие регалии. Но здесь не тот случай. Это не «Спартак», Малафеев не пойдет к Фурсенко и не скажет, что надо избавляться от Дзюбы, продавать его. Я исключаю такой вариант», - приводит слова Щербаченко «Спорт уик-энд».