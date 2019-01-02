Марина Грановская: Пулишич может стать важным игроком «Челси» на долгие годы - Советский спорт
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Футбол02 января 2019 13:18Источник: ФК «Челси»Автор: Семкив Александр

Марина Грановская: Пулишич может стать важным игроком «Челси» на долгие годы

Директор «Челси» Марина Грановская – о переходе полузащитника Кристиана Пулишича из дортмундской «Боруссии».

– Мы рады, что смогли подписать одного из самых востребованных молодых футболистов в Европе. Кристиан продемонстрировал свое фантастическое мастерство в Германии. Считаем, что 20-летний футболист может стать важным игроком «Челси» на долгие годы.

Мы с нетерпением ждем того момента, когда сможем поприветствовать Кристиана на «Стэмфорд Бридж» летом. Желаем ему всяческих успехов на оставшуюся часть сезона в Дортмунде, – приводит слова Грановской официальный сайт «Челси».

Напомним, подробности перехода 20-летнего вингера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, синие заплатили за переход американца 64 миллиона евро.

В текущем сезоне Пулишич в составе «Боруссии» принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.

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