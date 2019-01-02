Официально: Пулишич стал игроком «Челси», но сезон доиграет в «Боруссии»

Футбол 02 января 2019 12:49 Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд) Автор: Семкив Александр

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич стал игроком лондонского «Челси», но на правах аренды продолжит играть за немецкий клуб, сообщает официальный сайт «шмелей».

Подробности перехода 20-летнего вингера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, синие заплатили за переход американца 64 миллиона евро.

– Кристиан всегда мечтал играть в английской премьер-лиге, из-за этого мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять очень выгодно предложение, учитывая истекающий контракт. Пулишич – идеальный футболист. Уверен, что он сделает все, что в его силах, чтобы помочь «Боруссии» добиться успеха в ближайшие месяцы, – заявил спортивный директор немецкой команды Михаэль Цорк.

Напомним, в текущем сезоне Пулишич в составе «Боруссии» принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.