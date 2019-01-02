Официально: Пулишич стал игроком «Челси», но сезон доиграет в «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич стал игроком лондонского «Челси», но на правах аренды продолжит играть за немецкий клуб, сообщает официальный сайт «шмелей».
Подробности перехода 20-летнего вингера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, синие заплатили за переход американца 64 миллиона евро.
– Кристиан всегда мечтал играть в английской премьер-лиге, из-за этого мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять очень выгодно предложение, учитывая истекающий контракт. Пулишич – идеальный футболист. Уверен, что он сделает все, что в его силах, чтобы помочь «Боруссии» добиться успеха в ближайшие месяцы, – заявил спортивный директор немецкой команды Михаэль Цорк.
Напомним, в текущем сезоне Пулишич в составе «Боруссии» принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.
🤝 @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!— Borussia Dortmund (@BVB) 2 января 2019 г.
Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.
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