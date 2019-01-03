Оле-Гуннар Сульшер: У Рэшфорда удар, как у Криштиану Роналду

Футбол 03 января 2019 01:47 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил игру команды в матче с «Ньюкаслом» (2:0) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в 21-м туре премьер-лиги.

«Можно быть довольным четвертой победой из четырех, к тому же мы не пропустили, – приводит BBC слова норвежца. – В первом тайме мы играли медленно, хотя и владели инициативой. Мы были внимательны и в целом сыграли очень профессионально.

В течение пяти минут у «Ньюкасла» было два или три шанса, но после этого мы снова взяли ситуацию под контроль.

«Ньюкасл» – фантастический клуб, здесь фантастическая публика. Мы ждали, что соперник будет атаковать, но Виктор Линделеф и Фил Джонс сыграли великолепно.

Маркус Рэшфорд бьет, как Криштиану Роналду. Во время полета мяч все время виляет из стороны в сторону. Мне понравился его сегодняшний гол. Он успокоился и просто отправил мяч в ворота. Молодец. Но не забывайте, что ему всего 21 год».

Напомним, победа над «Ньюкаслом» стала для «Манчестер Юнайтед» четвертой подряд после назначения Сульшера временным главным тренером.

На 64-й минуте первый гол забил вышедший на замену бельгиец Ромелу Лукаку, а за десять минут до конца игры отличился Маркус Рэшфорд.

Теперь 5 января «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Редингом» в Кубке Англии.