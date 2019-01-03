Маурицио Сарри: Врачи говорят, в течение 10 дней Жиру сможет приступить к тренировкам - Советский спорт
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Футбол03 января 2019 12:08Источник: ФК «Челси»

Маурицио Сарри: Врачи говорят, в течение 10 дней Жиру сможет приступить к тренировкам

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о сроках восстановления французского нападающего команды Оливье Жиру.

- Дела обстоят лучше, чем мы думали непосредственно после игры с «Кристал Пэлас». Как говорят врачи, в течение 10 дней он сможет приступить к тренировкам. Проблема заключается в том, что у нас нет этих 10 дней. Сегодня нам было необходимо изменить ход матча, но у нас попросту не было ресурсов для этого, - приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

Напомним, что Жиру получил травму на 73-й минуте выездного матча 20-го тура премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:0).

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