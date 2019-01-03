Маурицио Сарри – о переходе Пулишича: Считаю, что «Челси» нужны игроки с другими характеристиками

Футбол 03 января 2019 12:12 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

- Я не отвечаю за рыночную политику клуба, поэтому мне сложно говорить о необходимости сделки по Пулишичу. Руководству клуба известно мое мнение. Я считаю, что нам нужны игроки с другими характеристиками, - приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

Напомним, что Пулишич 2 января официально подписал контракт с «Челси», но до конца текущего сезона продолжит играть за немецкий клуб на правах аренды.