"Ливерпуль" планирует продлить контракт со Старриджем

Футбол 03 января 2019 13:20 Источник: The Daily Mail Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, контракт которого истекает по окончании нынешнего сезона, может остаться в команде.

Как сообщает Daily Mail, руководство красных рассматривает возможность продления соглашения с 29-летним футболистом. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп по-прежнему высоко оценивает игровые качества Старриджа, а клуб не хочет отпускать его бесплатно.



Интерес к английскому форварду проявляют несколько клубов китайской Суперлиги, а также «Севилья», «Валенсия», «Монако» и «Милан».