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Футбол03 января 2019 13:20Источник: The Daily MailАвтор: Спирин Дмитрий

"Ливерпуль" планирует продлить контракт со Старриджем

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, контракт которого истекает по окончании нынешнего сезона, может остаться в команде.

Как сообщает Daily Mail, руководство красных рассматривает возможность продления соглашения с 29-летним футболистом. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп по-прежнему высоко оценивает игровые качества Старриджа, а клуб не хочет отпускать его бесплатно.

Интерес к английскому форварду проявляют несколько клубов китайской Суперлиги, а также «Севилья», «Валенсия», «Монако» и «Милан».

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