Денис Черышев: Зобнин и Фернандес меня очень сильно удивили

Футбол 03 января 2019 16:28 Источник: Sport24.ru

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, кто в команде произвел на него самое сильное впечатление во время домашнего чемпионата мира.

- Назову двух футболистов, с которыми не особенно был знаком до этого года. Это Роман Зобнин и Марио Фернандес. Они меня очень сильно удивили. Думаю, у них классное будущее. Простые, хорошие, сильные люди. Для меня они сенсация года, - приводит слова Черышева Sport24.ru.

Ранее Черышев рассказал, что у сборной России хорошие шансы на выход в финальную часть Евро-2020.