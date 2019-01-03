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Футбол03 января 2019 16:28Источник: Sport24.ru

Денис Черышев: Зобнин и Фернандес меня очень сильно удивили

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, кто в команде произвел на него самое сильное впечатление во время домашнего чемпионата мира.

- Назову двух футболистов, с которыми не особенно был знаком до этого года. Это Роман Зобнин и Марио Фернандес. Они меня очень сильно удивили. Думаю, у них классное будущее. Простые, хорошие, сильные люди. Для меня они сенсация года, - приводит слова Черышева Sport24.ru.

Ранее Черышев рассказал, что у сборной России хорошие шансы на выход в финальную часть Евро-2020.

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