Н’Голо Канте: «Челси» нужно реабилитироваться в матчах на Кубок Англии и Кубок лиги

Футбол 03 января 2019 19:49 Источник: ФК «Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте считает, что у команды нет времени зацикливаться на ничейном результате в игре с «Саутгемптоном» (0:0).

- Было тяжело забить, они провели хорошую игру в обороне, но нам нужно побеждать и находить возможность забивать голы в подобных матчах. У нас было несколько моментов во втором тайме, но нам не повезло, что не удалось забить. Возможно, нам нужно найти правильный темп, но игра была ничейной, и теперь нам нужно реабилитироваться в следующем матче, в Кубке Англии и в полуфинале Кубка Лиги. Посмотрим, что мы сможем сделать на этой неделе, - цитирует Канте пресс-служба «Челси».

Напомним, что в 1/32 финала Кубка Англии «Челси» 5 января на своем поле сыграет с «Ноттингем Форестом», а 8 числа в первом матче полуфинала Кубка лиги встретится на выезде с «Тоттенхэмом».