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Футбол04 января 2019 09:00Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Юрген Клопп: Как можно было не удалить Компани?

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити», потерпев первое поражение в чемпионате.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2) на «Этихад Стэдиум».

«Мы столкнулись с серьезным давлением, – приводит BBC слова немца. – Это была очень напряженная игра. Нам не повезло в завершении атак. Я бы сказал, не повезло чуть больше, чем «Сити».

В матче были отрезки, когда соперник владел инициативой, и все чувствовали напряжение игры. Но мы отыгрались, и у нас были отличные шансы. Так всегда. Нужно реализовывать моменты. Агуэро забил, а мы в похожих ситуациях – нет.

Этот матч не стал лучшим ни для нас, ни для «Сити», потому что мы создавали трудности друг для друга. Я уже сказал ребятам, что все в порядке. Мы проиграли, и сейчас не самый приятный момент, но это не самая большая проблема.

Мне очень нравится Венсан Компани, но как можно было не показать ему красную карточку? Он был последним и пошел в стык. Если бы он ударил Мо (Салаха) сильнее, он бы выбыл до конца сезона. Это непростой момент для рефери, и, возможно, он видел его не так, как я.

У нас высокие ожидания. Мы способны играть лучше. С другой стороны, это был напряженный матч. Нужно принять игру такой, какой она была. Нельзя постоянно доминировать. Если бы нам повезло чуть больше, счет мог бы быть 2:2, что стало бы идеальным вариантом для нас».

Напомним, поражение от «Манчестер Сити» стало первым для «Ливерпуля» в нынешнем чемпионате. «Красные» продолжают лидировать в турнирной таблице, но теперь опережают «горожан» на четыре очка.

#апл#фк ливерпуль#фк манчестер сити#клопп юрген#агуэро серхио#компани венсан#салах мохамед
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