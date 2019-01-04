Венсан Компани: Я задел Салаха, но это не было грязно - Советский спорт
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Футбол04 января 2019 11:23Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Венсан Компани: Я задел Салаха, но это не было грязно

Бельгиец рассказал о том, как остановил форварда «Ливерпуля».

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 21-го тура премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

«Меня не так волнует результат, но я потрясен нашей игрой, – приводит BBC слова 32-летнего бельгийца. – Мы бились с очень агрессивной командой и не уступили ей. Все шло от нашего мужества и желания, которое нельзя описать. Мы становимся лучше, когда играем с эмоциями. Но все по-прежнему в руках «Ливерпуля».

Нарушение на Салахе? Мне кажется, это был отличный отбор, разве нет? Я сыграл в мяч, но немного задел и его самого, хотя это не было грязно. Я не хотел нанести ему травму. Мне пришлось так сыграть, иначе бы он убегал к воротам».

Напомним, «Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в чемпионате и сократил отставание от лидера до четырех очков.

После матча главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что за нарушение на Салахе Компани заслуживал красной карточки, в то время как главный арбитр Энтони Тэйлор ограничился предупреждением.

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