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Футбол04 января 2019 12:13Источник: ФК «Севилья»Автор: Липкин Антон

«Севилья» объявила о переходе Карповой (видео)

Ранее форвард сборной России выступала за «Валенсию».

Форвард женской сборной России по футболу Надежда Карпова продолжит карьеру в «Севилье», сообщает официальный сайт клуба.

В конце декабря 23-летняя Карпова по взаимному соглашению расторгла контракт с «Валенсией», где она провела полтора года. В прошлом сезоне на ее счету было три гола в 22 матчах. В ноябре 2017 года она была признана лучшим игроком девятого тура женской примеры.

Отметим, что после 15 туров нынешнего чемпионата «Севилья» набрала девять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Дебют Карповой в новом клубе может состояться 6 января в гостевом матче с «Уэльвой».

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