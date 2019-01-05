Карпова – о переходе в «Севилью»: Очень рада стать частью этого великого клуба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 января 2019 15:41Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

Карпова – о переходе в «Севилью»: Очень рада стать частью этого великого клуба

Форвард женской сборной России по футболу Надежда Карпова продолжит карьеру в «Севилье».

«Очень рада стать частью этого великого клуба, благодарна за оказанное мне доверие. Мы будем биться в каждой игре, чтобы сохранить команду в лиге. Также большое спасибо болельщикам из России за поддержку! Это невероятно!

Ни с кем из новых партнёрш ранее не играла, это абсолютно новый коллектив для меня. Но я уже познакомилась с девчонками на первой тренировке, меня хорошо встретили. Кроме того, в Севилье живет моя подруга из Аргентины, Мариан, которая выступает за «Бетис». С ней мы играли в «Валенсии» в прошлом сезоне.

Взяла 23 номер, потому что это любимое число папы, он сам когда-то играл под этим номером. Брат-хоккеист тоже играл под номером 23, когда начинал свой путь в хоккее. Также 23 августа — день рождения мамы», — приводит слова Карповой официальный сайт РФС.

В конце декабря 23-летняя Карпова по взаимному соглашению расторгла контракт с «Валенсией», где она провела полтора года. В прошлом сезоне на ее счету было три гола в 22 матчах. В ноябре 2017 года она была признана лучшим игроком девятого тура женской примеры.

Отметим, что после 15 туров нынешнего чемпионата «Севилья» набрала девять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Дебют Карповой в новом клубе может состояться 6 января в гостевом матче с «Уэльвой».

#карпова надежда#фк севилья
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта