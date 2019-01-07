«Реал» официально объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Диаса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол07 января 2019 00:04Источник: ФК «Реал»

«Реал» официально объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Диаса

Полузащитник «Манчестер Сити» Браим Диас продолжит карьеру в «Реале».

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, контракт с 19-летним футболистом заключен до 30 июня 2025 года.

Отмечается, что 7 января Диас пройдет медицинский осмотр, после чего будет представлен в качестве новичка «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Добавим, что Диас является воспитанником «Малаги», откуда в 2013 году перешел в академию «Манчестер Сити». В текущем сезоне Диас провел за первую команду «горожан» четыре встречи и забил два мяча.

#испанская примера#апл#фк манчестер сити#фк реал мадрид#диас браим
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта