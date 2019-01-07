«Краснодар» объявил о переходе экс-полузащитника лондонского «Арсенала» - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 12:19Источник: ФК «Краснодар»Автор: Гичунцев Артур

«Краснодар» объявил о переходе экс-полузащитника лондонского «Арсенала»

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

"Краснодар" на своем официальном сайте сообщил о переходе полузащитника футбольного клуба АИК Кристоффера Олссона, который ранее выступал за лондонский "Арсенал".

«В настоящее время футбольные клубы АИК и «Краснодар» согласовали трансфер Кристоффера Олссона. Футболист прибудет на сбор «горожан» в Испании, где состоится подписание долгосрочного контракта, после которого полузащитник присоединится к черно-зеленым и начнет с командой готовиться ко второй части сезона-2018/19», – говорится в заявлении "быков".

Добавим, что Олссон уже успел провести 4 матча в составе сборной Швеции.

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