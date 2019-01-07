Контракт Самедова с «Крыльями Советов» будет рассчитан до конца сезона

Футбол 07 января 2019 13:32 Источник: «РИА Новости»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что полузащитник Александр Самедов подпишет контракт с самарским клубом до конца сезона.

- Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях. Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло, - приводит слова Шикунова РИА «Новости».

Напомним, что 5 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником. Всего Самедов провел за «Спартак» 105 матчей, записав на свой счет 14 голов и 10 результативных передач.