Диас успешно прошел медосмотр в «Реале»

Футбол 07 января 2019 15:15 Источник: ФК «Реал»

«Реал» объявил, что полузащитник Браим Диас успешно прошел медосмотр.

«Браим Диас отправился в университетскую больницу Санитас-ла-Моральеха, где он успешно прошел медицинский осмотр перед своей презентацией на «Сантьяго Бернабеу» в качестве нового игрока «Реала», - сказано в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Напомним, что накануне «Реал» заключил контракт с 19-летним футболистом сроком до 30 июня 2025 года. Переход хавбека из «Манчестер Сити» обошелся испанской команде в 17,3 миллиона евро.