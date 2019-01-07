Диас успешно прошел медосмотр в «Реале»

«Реал» объявил, что полузащитник Браим Диас успешно прошел медосмотр.
«Браим Диас отправился в университетскую больницу Санитас-ла-Моральеха, где он успешно прошел медицинский осмотр перед своей презентацией на «Сантьяго Бернабеу» в качестве нового игрока «Реала», - сказано в заявлении пресс-службы мадридского клуба.
Напомним, что накануне «Реал» заключил контракт с 19-летним футболистом сроком до 30 июня 2025 года. Переход хавбека из «Манчестер Сити» обошелся испанской команде в 17,3 миллиона евро.
👍 ¡@Brahim pasó su reconocimiento médico en el Hospital Universitario @sanitas La Moraleja!#WelcomeBrahim | #HalaMadrid pic.twitter.com/gEEfZ5LPYE— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 7 января 2019 г.