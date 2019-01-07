Моура пропустит первый матч Кубка лиги против «Челси»

Футбол 07 января 2019 17:19 Источник: ФК «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура из-за травмы не сыграет в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Челси».

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», Лукас Моура, получивший травму колена в матче Кубка Англии с «Транмир Роверс», пропустит завтрашнюю игру на Кубок лиги. Также под вопросом участие бразильского полузащитника в воскресном матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что первая встреча полуфинала Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится во вторник, 8 января, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.