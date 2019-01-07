Браим Диас: Я рад оказаться в лучшем клубе мира

Футбол 07 января 2019 17:48 Источник: ФК «Реал»

Полузащитник Браим Диас поделился эмоциями от перехода в мадридский «Реал».

- Подобный шанс выпадает только раз в жизни, и вы должны успеть им воспользоваться. Это особенный день для меня и моей семьи - уникальный и незабываемый. Я очень рад и готов сразу же приступить к тренировкам.

Не раздумывал, когда мне сказали, что я могу переехать в Мадрид. У меня было всего три варианта - «Реал», «Реал» или «Реал». Я хочу добиться здесь успеха и внеси свой вклад в эту команду.

Я очень благодарен руководству «Манчестер Сити» за то, что они по достоинству оценили меня, но я по-настоящему счастлив оказаться в лучшем клубе мира. Любой футболист мечтает быть частью этой команды, - приводит слова полузащитника пресс-служба мадридской команды.

Напомним, что накануне «Реал» заключил контракт с 19-летним футболистом сроком до 30 июня 2025 года. Переход хавбека из «Манчестер Сити» обошелся испанской команде в 17,3 миллиона евро.