Тьерри Анри: Кубок лиги – самый быстрый вариант пробиться в еврокубки, но не самый простой - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 19:54Источник: ФК «Монако»

Тьерри Анри: Кубок лиги – самый быстрый вариант пробиться в еврокубки, но не самый простой

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри – о предстоящем матче 1/4 финала Кубка французской лиги с командой «Ренн».

– В среду будет тяжелый матч. «Ренн» в хороших кондициях сейчас, эта команда молниеносно атакует, такие игроки как Бен Арфа и Сарр нарушают равновесие в обороне соперника.

Если хочется пробиться в еврокубки, то Кубок Лиги самый быстрый вариант, но не самый простой. Мы стараемся ставить все на карту с тем, что у нас есть, мы делаем все, что можем.

Против «Ренна» мы постараемся максимально приблизиться к той команде, которая сразится с «Марселем». Это матч, после которого мы можем попасть в полуфинал, так что он важен для нас.

В фазах «короткого-перерыва» нужно распоряжаться своими игроками немного иначе. Мы должны набирать свою форму. Мы посмотрим кто хорошо восстановится после матча с «Канэ». В матче с «Ренном» будет иной состав, – приводит слова Анри официальный сайт «Монако».

Напомним, матч «Монако» – «Ренн» состоится 9 января и начнется в 20:45 по московскому времени.

#Кубок французской лиги#фк монако#фк ренн#анри тьерри
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