«Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 00:44Источник: «Советский спорт»

«Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Рауль Хименес и Рубен Невеш, забившие на 38-й ии 55-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 51-й минуте отличился Дивок Ориги.

Таким образом, «Вулверхэмптон» вышел в 1/16 финала. Своего следующего соперника «волки» узнают позднее, когда состоится жеребьевка следующей стадии турнира.

Кубок Англии
1/32 финала

«Вулверхэмптон – «Ливерпуль» – 2:1 (1:0)

Голы: Хименес, 38; Невеш, 55 – Ориги, 51

«Вулверхэмптон»: Радди, Кастро (Доэрти, 75), Беннетт, Коуди, Рубен Винагре, Диогу Жота (Кавалейру, 52), Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Боли, Хименес (Элдер Кошта, 83).

«Ливерпуль»: Миньоле, Рафаэл Камашу, Ловрен (Хувер, 6), Морено, Милнер, Фабиньо, Джонс (Фирмино, 70), Кейта, Шакири, Старридж (Салах, 70), Ориги.

Предупреждение: Милнер, 15

#кубок англии по футболу#фк ливерпуль#фк вулверхэмптон
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