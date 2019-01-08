Нуну: Поощряем Невеша, когда он бьет издалека - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 13:01Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Нуну: Поощряем Невеша, когда он бьет издалека

Дальний удар португальца принес «Вулверхэмптону» победу над «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии на «Молине Стэдиум».

«Я очень доволен, команда отлично сыграла в трудном матче, – приводит BBC слова португальца. – Мы воспользовались своими шансами.

Рубен Невеш талантлив, он так забивал и раньше. Мы поощряем, когда он бьет издалека. У него получился хороший удар.

Жребий такой, какой он есть. Теперь нас ждет «Манчестер Сити». Мы сосредоточены на этом матче».

Напомним, победу «Вулверхэмптону» ударом c дальней дистанции на 55-й минуте принес 21-летний португалец Рубен Невеш.

Сразу после матча состоялась жеребьевка 1/16 финала, по итогам которой в соперники «волкам» достался победитель переигровки между «Шрусбери» и «Сток Сити».

Матчи 1/16 финала запланированы на 25-28 января.

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