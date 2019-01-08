Джейми Каррегер: У меня нет вопросов по составу «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Футбол 08 января 2019 13:43 Автор: Липкин Антон

Клопп сделал девять изменения в стартовом составе «красных».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о составе «красных» в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2) на «Молине Стэдиум».

«У меня нет вопросов по составу, который выбрал Юрген Клопп, – написал Каррагер в твиттере. – Конечно, я бы предпочел, чтобы мы победили. Но у нас сейчас лучший за последние годы шанс выиграть премьер-лигу. Могут пройти годы, когда мы снова окажемся в такой ситуации.

Наш главный шанс не в том, что мы впереди на четыре очка, а в том, что у «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» намного больше матчей.

Какая топ-команда не проводит ротацию? Возможно, это говорит о том, что у нас не такая глубина состава, как у других, а стартовый состав хорош, как ни у кого другого.

Проблема в том, что мы играли в гостях с «Вулверхэмптоном», который вышел почти сильнейшим составом. А они набирают очки в матчах со всеми топ-клубами».

Напомним, по сравнению с матчем предыдущего тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» в стартовом составе «Ливерпуля» произошло девять изменений.