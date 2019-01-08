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Футбол08 января 2019 17:35Источник: Topsport.bgАвтор: Спирин Дмитрий

Попов уходит из "Спартака"

Болгарский полузащитник Ивелин Попов заявил, что больше не является игроком московского «Спартака».

Как сообщает Topsport.bg, 31-летний футболист получил от клуба компенсацию в размере четырех месячных зарплат.

Где Попов продолжит карьеру, пока неизвестно.

- Да, я покинул «Спартак». Мы расстались по обоюдному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая, но не думаю, что поеду в Азию, тем более в первую лигу.

Я чувствую себя комфортно в России, и здесь несколько клубов хотели видеть меня у себя. Но на данном этапе я не могу раскрывать детали.

Думаю, в течение 10 дней мое будущее будет определено. Предложения есть, главное теперь выбрать лучший вариант для меня и моей семьи, - заявил Попов.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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