Попов уходит из "Спартака"

Футбол 08 января 2019 17:35 Источник: Topsport.bg Автор: Спирин Дмитрий

Болгарский полузащитник Ивелин Попов заявил, что больше не является игроком московского «Спартака».

Как сообщает Topsport.bg, 31-летний футболист получил от клуба компенсацию в размере четырех месячных зарплат.

Где Попов продолжит карьеру, пока неизвестно.

- Да, я покинул «Спартак». Мы расстались по обоюдному согласию. У меня есть впечатляющее предложение из Китая, но не думаю, что поеду в Азию, тем более в первую лигу.

Я чувствую себя комфортно в России, и здесь несколько клубов хотели видеть меня у себя. Но на данном этапе я не могу раскрывать детали.

Думаю, в течение 10 дней мое будущее будет определено. Предложения есть, главное теперь выбрать лучший вариант для меня и моей семьи, - заявил Попов.