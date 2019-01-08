Гулиев попрощался с «Ростовом» и завтра прибудет в расположение «Спартака»

Футбол 08 января 2019 19:58 Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев близок к переходу в «Спартак», информирует телеграм-канал «Мутко против».

«Только что Аяз Гулиев попрощался с одноклубниками и уехал со сборов команды в Турции. Завтра полузащитник должен прибыть в расположение «Спартака», - говорится в сообщении.

Ранее Sport inside сообщил, что футболист уже согласовал со «Спартаком» условия личного контракта.

Напомним, что Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» в январе 2018 года на правах аренды. В июне ростовский клуб выкупил права на 22-летнего полузащитника. В текущем сезоне чемпионата России Гулиев записал на свой счет один гол и две результативные передачи в 14 встречах за «Ростов».