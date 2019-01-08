«Тоттенхэм» - «Челси». Стартовые составы команд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол08 января 2019 22:39Источник: «Советский спорт»

«Тоттенхэм» - «Челси». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Челси» на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Льорис, Дэвис, Фойт, Уолкер-Питерс, Скипп, Ламела, Льоренте.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли, Виллиан, Азар, Хадсон-Одои.

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Ампаду, Давид Луис, Ковачич, Педро, Жиру.

Напомним, что встреча между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится сегодня, 8 января, на стадионе «Уэмбли» и начнется в 23:00 по московскому времени.

#фк тоттенхэм#фк челси#Кубок английской лиги
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта