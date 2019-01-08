«Тоттенхэм» - «Челси». Стартовые составы команд

Футбол 08 января 2019 22:39 Источник: «Советский спорт»

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Челси» на первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Льорис, Дэвис, Фойт, Уолкер-Питерс, Скипп, Ламела, Льоренте.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Баркли, Виллиан, Азар, Хадсон-Одои.

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Ампаду, Давид Луис, Ковачич, Педро, Жиру.

Напомним, что встреча между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится сегодня, 8 января, на стадионе «Уэмбли» и начнется в 23:00 по московскому времени.