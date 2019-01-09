Гол Кейна с пенальти принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги

Футболисты «Тоттенхэма» переиграли «Челси» в первом матче полуяинала Кубка английской лиги со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Гарри Кейн.
Ответная игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 22 января.
Кубок английской лиги
Полуфинал
Первый матч
«Тоттенхэм» – «Челси» - 1:0 (1:0).
Гол: 1:0 – Кейн (26, пен.).
«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Роуз, Уинкс (Скипп, 90), Эриксен (Льоренте, 90), Сиссоко, Алли, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 79).
«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Виллиан (Педро, 63), Баркли (Ковачич, 75), Хадсон-Одои (Жиру, 79), Канте, Азар, Жоржиньо.
Предупреждения: Аррисабалага (25), Уинкс (29), Санчес (59), Ламела (82).