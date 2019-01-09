Гол Кейна с пенальти принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 00:52Источник: «Советский спорт»

Гол Кейна с пенальти принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги

Футболисты «Тоттенхэма» переиграли «Челси» в первом матче полуяинала Кубка английской лиги со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Гарри Кейн.

Ответная игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 22 января.

Кубок английской лиги
Полуфинал
Первый матч

«Тоттенхэм» – «Челси» - 1:0 (1:0).

Гол: 1:0 – Кейн (26, пен.).

«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Роуз, Уинкс (Скипп, 90), Эриксен (Льоренте, 90), Сиссоко, Алли, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 79).

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Виллиан (Педро, 63), Баркли (Ковачич, 75), Хадсон-Одои (Жиру, 79), Канте, Азар, Жоржиньо.

Предупреждения: Аррисабалага (25), Уинкс (29), Санчес (59), Ламела (82).

#Кубок английской лиги#фк тоттенхэм#фк челси
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