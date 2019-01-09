Экс-игрок сборной Англии: Азар слишком хорош для нынешнего «Челси»

Футбол 09 января 2019 08:41 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне бельгиец провел 26 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

Бывший хавбек сборной Англии Джермейн Дженас высказался об игре полузащитника "Челси" Эдена Азара в матче 1/2 финала Кубка лиги с "Тоттенхэмом" (0:1).

«Насколько хорош был Азар в матче с «Тоттенхэмом»? Никогда не думал, что скажу это, но он слишком хорош для нынешнего «Челси», – цитирует Дженаса "Газета.Ru" со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Ранее сообщалось, что Азар покинет команду летом 2019 года и подпишет контракт с мадридским "Реалом".