Экс-игрок сборной Англии: Азар слишком хорош для нынешнего «Челси» - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 08:41Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Экс-игрок сборной Англии: Азар слишком хорош для нынешнего «Челси»

В текущем сезоне бельгиец провел 26 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

Бывший хавбек сборной Англии Джермейн Дженас высказался об игре полузащитника "Челси" Эдена Азара в матче 1/2 финала Кубка лиги с "Тоттенхэмом" (0:1).

«Насколько хорош был Азар в матче с «Тоттенхэмом»? Никогда не думал, что скажу это, но он слишком хорош для нынешнего «Челси», – цитирует Дженаса "Газета.Ru" со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Ранее сообщалось, что Азар покинет команду летом 2019 года и подпишет контракт с мадридским "Реалом".

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