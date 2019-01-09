Маурицио Сарри: Арбитрам нужно научиться работать с VAR

Футбол 09 января 2019 09:56 Источник: ФК «Челси» Автор: Гичунцев Артур

Накануне лондонский клуб проиграл "Тоттенхэму".

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с клубной пресс-службой после поражения от "Тоттенхэма" в первом матче Кубка английской лиги (0:1).

«Система VAR применяется в Италии, но на начальном этапе это была настоящая катастрофа. Арбитрам было сложно приспособиться к ее введению, и я считаю, что на данный момент они не готовы использовать ее надлежащим образом.

Например, на картинке с нашей камеры Кейн находился в очевидном офсайде, но это не важно. Важно, что судья на линии прекратил движение за эпизодом и не следил за мячом, из-за чего футболисты в поле посчитали, что в этом моменте зафиксировано положение "вне игры". Я думаю, что это во многом повлияло на действия наших защитников. Поэтому я считаю, что арбитрам нужно научиться работать с этой системой», – сказал итальянец.