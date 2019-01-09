Маурисио Почеттино – после матча с «Челси»: Я не очень доволен VAR

Футбол 09 января 2019 12:23 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В первом тайме главный арбитр встречи Майкл Оливер долго просматривал момент, после чего назначил пенальти в ворота "шпор".

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарий после победы над "Челси" (1:0) в первом матче Кубка английской лиги.

«Честно говоря, я не очень доволен этой системой. Мы должны договориться о том, как она будет использоваться. Нам нужно развивать эту систему, нужно работать с игроками, тренерами и судьями, она должна быть и инструментом для улучшения игры. Это система, которая иногда убивает эмоции.

Конечно, сегодня мы получили небольшую выгоду и это было хорошее решение для нас, но я не праздновал, потому что мы ждали пять минут. Чтобы быть ясным – я за технологии, потому что нельзя оставить эволюцию, но нам приходится так долго ждать и не ясно, какие правила», – приводит слова Почеттино "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.