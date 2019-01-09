«Монако» без Головина обыграл «Ренн» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Футбол 09 января 2019 23:04 Источник: «Советский спорт»

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Монако» на своем поле в серии пенальти обыграл «Ренн».

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У хозяев поля мяч забил Маркуш Лопеш (54-я минута), а у гостей – Бенжамен Буриго (30). В серии пенальти точнее были монегаски – 8:7.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал из-за дисквалификации, которую он получил за грубый фол на Набиле Фекире в 18-м туре чемпионата Франции с «Лионом» (0:3).

Таким образом, подопечные Тьерри Анри вышли в полуфинал турнира. Своего следующего соперника монегаски узнают позднее.