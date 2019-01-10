«Манчестер Сити» забил девять мячей «Бертону» в Кубке лиги, у Жезуса покер

Футбол 10 января 2019 00:41 Источник: «Советский спорт»

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Бертон Альбион» со счетом 9:0.

У победителей встречи четыре мяча забил Габриэль Жезус (30-я, 34-я, 57-я и 65-я минуты), а также по разу отличились Кевин Де Брюйне (5), Александр Зинченко (37), Филип Фоден (62), Кайл Уокер (70) и Рияд Марез (83).

Стоит отметить, что украинский защитник Зинченко впервые забил мяч в составе «горожан».

Ответный матч противостояния пройдет на поле стадиона «Пирелли» в Бертон-апон-Тренте 23 января.