Тьерри Анри: У нас давно не было матчей с таким количеством моментов

Футбол 10 января 2019 06:49 Источник: ФК «Монако» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, 8:7).

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Ренном» в четвертьфинале Кубка французской лиги.

«Сегодня было непросто обеим командам. У «Ренна» была возможность выиграть матч, впрочем как и у нас. Матч, который провёл Лоик – был просто невероятным, и не только в серии послематчевых пенальти. Он смог найти правильный подход к своей игре.

У нас давно не было матчей с таким количеством моментов, у нас давно не получалось находить свободных пространств и играть на обострение. Были навесы в центр, фланговые защитники играли высоко. То, что мне больше всего понравилось этим вечером, так это командный настрой, игроки всегда играли с огоньком в глазах.

Мы пропустили, но смогли ответить сопернику голом. Это тоже мне понравилось и это очень важный момент. Болельщики наблюдали команду, которая показывала свою игру и хотела сражаться. Для тренера это всегда удовлетворение видеть на поле то, что отрабатывалось на тренировках.

Но не будем забываться. Мы проделали определенный объём работы, но впереди нам предстоит приложить ещё много усилий», – заявил французский специалист.

Жеребьёвка полуфинальных пар Кубка лиги состоится 10 января, а матчи этой стадии турнира пройдут 29 и 30 января.