Томас Тухель – о поражении от «Генгама»: Мы были чересчур уверены в себе

Футбол 10 января 2019 08:28 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался после поражения в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги против «Генгама».

«Не знаю, было ли это поражение заслуженным. Мы приложили немало усилий, чтобы выиграть матч, но нам это не удалось. Честно говоря, мы были чересчур уверены в себе во время игры.

Очень тяжело проигрывать вот так, когда вам бьют три пенальти. Но я злюсь только по поводу второго, там не было пенальти. Это не грубая игра, там просто был контакт между игроками.

Есть много вещей, в которых нам надо разобраться и улучшить. В спорте необходимо терпеть поражения. Это тяжело, но необходимо для продолжения роста. Была ли это случайность? Я надеюсь», – приводит словаТухеля "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.