Александр Зинченко: Был ли мой гол подачей? Чуть больше уважения, пожалуйста (видео)

Футбол 10 января 2019 10:52 Источник: BBC Автор: Гичунцев Артур

Украинец выступает за "горожан" с 2016 года.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал комментарий после победы над "Бертоном" (9:0) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

Отметим, что в этой игре Зинченко забил первый гол за английскую команду.

"Впервые в жизни принял участие в победе с таким счетом. Нам удалось забить много голов, но, честно говоря, мы хотели забить 10 мячей. Может, в другой раз.

В перерыве тренер сказал нам, чтоб мы продолжали в том же темпе, с тем же настроем и забили еще

Был ли мой гол подачей? Чуть больше уважения, пожалуйста", – приводит слова Зинченко BBC.

В текущем сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.