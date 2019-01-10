Александр Зинченко: Был ли мой гол подачей? Чуть больше уважения, пожалуйста (видео)

Украинец выступает за "горожан" с 2016 года.
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал комментарий после победы над "Бертоном" (9:0) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.
Отметим, что в этой игре Зинченко забил первый гол за английскую команду.
"Впервые в жизни принял участие в победе с таким счетом. Нам удалось забить много голов, но, честно говоря, мы хотели забить 10 мячей. Может, в другой раз.
В перерыве тренер сказал нам, чтоб мы продолжали в том же темпе, с тем же настроем и забили еще
Был ли мой гол подачей? Чуть больше уважения, пожалуйста", – приводит слова Зинченко BBC.
Зинченко красоту положил сейчас 🔥 pic.twitter.com/s9Z5e2CYQI— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 9 января 2019 г.
В текущем сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.