«Крылья Советов» и «Чертаново» договорились о трансфере Зиньковского - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 10:55Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

«Крылья Советов» и «Чертаново» договорились о трансфере Зиньковского

22-летний форвард забил 11 голов в нынешнем сезоне ФНЛ.

Форвард «Чертаново» Антон Зиньковский продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сообщает «Чемпионат.com».

«Приходится продавать игроков, чтобы были деньги на выступление в ФНЛ, – заявил директор московского клуба Николай Ларин. – Удачи Антону в новом клубе».

Воспитанник «Чертаново» дебютировал на профессиональном уровне в июле 2015 года, сыграв за команду в двух матчах Кубка России.

Первую половину сезона 2016/2017 он провел на правах аренды за «Зенит-2», после чего вернулся в «Чертаново».

В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и две результативные передачи в 22 матчах ФНЛ.

В январе 2016 года Зиньковский провел три матча за молодежную сборную России.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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