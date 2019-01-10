«Крылья Советов» и «Чертаново» договорились о трансфере Зиньковского

Футбол 10 января 2019 10:55 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

22-летний форвард забил 11 голов в нынешнем сезоне ФНЛ.

Форвард «Чертаново» Антон Зиньковский продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сообщает «Чемпионат.com».

«Приходится продавать игроков, чтобы были деньги на выступление в ФНЛ, – заявил директор московского клуба Николай Ларин. – Удачи Антону в новом клубе».

Воспитанник «Чертаново» дебютировал на профессиональном уровне в июле 2015 года, сыграв за команду в двух матчах Кубка России.

Первую половину сезона 2016/2017 он провел на правах аренды за «Зенит-2», после чего вернулся в «Чертаново».

В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и две результативные передачи в 22 матчах ФНЛ.

В январе 2016 года Зиньковский провел три матча за молодежную сборную России.