ЦСКА объявил о том, что Эрнандес остается в клубе

Футбол 10 января 2019 11:41 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Липкин Антон

За четыре с половиной месяца уругваец провел девять матчей.

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес продолжит выступления за команду, сообщает официальный сайт армейцев.

28-летний уругваец подписал контракт с ЦСКА 1 августа прошлого года, однако в первой части сезона подверженный травмам игрок провел только девять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В зимнюю паузу руководству клуба удалось договориться с Эрнандесом и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества.

Таким образом, в четверг нападающий вместе с командой начнет работу на сборе в Кампоаморе.

Напомним, до перехода в ЦСКА Эрнандес выступал за «Пеньяроль», «Палермо» и «Халл Сити».