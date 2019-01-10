ЦСКА объявил о том, что Эрнандес остается в клубе

За четыре с половиной месяца уругваец провел девять матчей.
Форвард ЦСКА Абель Эрнандес продолжит выступления за команду, сообщает официальный сайт армейцев.
28-летний уругваец подписал контракт с ЦСКА 1 августа прошлого года, однако в первой части сезона подверженный травмам игрок провел только девять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В зимнюю паузу руководству клуба удалось договориться с Эрнандесом и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества.
Таким образом, в четверг нападающий вместе с командой начнет работу на сборе в Кампоаморе.
Напомним, до перехода в ЦСКА Эрнандес выступал за «Пеньяроль», «Палермо» и «Халл Сити».