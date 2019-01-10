Александр Ташаев: Адаптация в «Спартаке» немного затянулась - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 21:01Источник: ФК «Спартак»

Александр Ташаев: Адаптация в «Спартаке» немного затянулась

Александр Ташаев: Адаптация в «Спартаке» немного затянулась

- Первые полгода (в «Спартаке») для меня были адаптацией, она немного затянулась, наверное. Сейчас я с новыми силами готов доказать свою состоятельность, поэтому очень ждал этих сборов. Самое главное, чтобы команда побеждала, а перед собой ставлю цель играть постоянно , - сказал Ташаев, чьи слова приводятся на официальном канале «Спартака» в YouTube.

Напомним, что Ташаев перешел в «Спартак» в июле 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых 15 матчей во всех турнирах.

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