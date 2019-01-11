Клаудио Раньери: Чтобы избежать вылета, "Фулхэму" нужны трансферы - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 06:15Источник: Sky SportsАвтор: Спирин Дмитрий

Клаудио Раньери: Чтобы избежать вылета, "Фулхэму" нужны трансферы

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери считает, что клубу нужно усилить состав в зимнее трансферное окно.

- «Фулхэм» должен подписать кого-то, чтобы избежать вылета. Думаю, это будет очень хороший импульс для всех моих игроков.

Трансферный рынок открыт. Мы готовы предпринять что-то, что может помочь «Фулхэму». Но я не буду называть конкретные фамилии, извините, - цитирует Раньери Sky Sports.

После 21 тура «Фулхэм» имеет в активе 14 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

#фк фулхэм#апл#раньери клаудио
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