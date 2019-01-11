Эрнесто Вальверде: Коутиньо недоволен своим игровым временем, но он должен сражаться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 06:30Источник: MarcaАвтор: Спирин Дмитрий

Эрнесто Вальверде: Коутиньо недоволен своим игровым временем, но он должен сражаться

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании заявил, что Филиппе Коутиньо должен сражаться за место на поле.

- Когда я не выпускал Дембеле, все спрашивали меня о нем. Теперь он играет, а Коутиньо - нет, и все происходит наоборот. Футболисты должны работать, чтобы изменить положение вещей. Он недоволен, но должен сражаться. Тем не менее, Коутиньо многое нам дает и еще будет давать в будущем. То же самое я могу сказать о Дембеле, - цитирует Вальверде Marca.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 17 января на стадионе «Камп Ноу».

#фк барселона#вальверде эрнесто#коутиньо филиппе#кубок испании по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта