Эрнесто Вальверде: Коутиньо недоволен своим игровым временем, но он должен сражаться

Футбол 11 января 2019 06:30 Источник: Marca Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании заявил, что Филиппе Коутиньо должен сражаться за место на поле.

- Когда я не выпускал Дембеле, все спрашивали меня о нем. Теперь он играет, а Коутиньо - нет, и все происходит наоборот. Футболисты должны работать, чтобы изменить положение вещей. Он недоволен, но должен сражаться. Тем не менее, Коутиньо многое нам дает и еще будет давать в будущем. То же самое я могу сказать о Дембеле, - цитирует Вальверде Marca.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 17 января на стадионе «Камп Ноу».