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Футбол11 января 2019 10:18Источник: «Прессбол»Автор: Липкин Антон

Янкаускас может возглавить минское «Динамо»

Предыдущие три года он тренировал сборную Литвы.

Новым главным тренером минского «Динамо» может стать литовец Эдгарас Янкаускас, сообщает «Прессбол».

43-летний специалист уже получил предложение от клуба, однако у него есть и другие варианты в Белоруссии, предположительно от «Динамо» из Бреста.

Предыдущие три сезона Янкаускас возглавлял сборную Литвы, которую покинул в начале декабря. Под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала три победы при пяти ничейных результатах и 21 поражении. В 2014 году Янкаускас тренировал «Тракай», а до этого работал в московском «Локомотиве» (2011-2012) и «Хартсе» (2012-2013).

Напомним, накануне минское «Динамо» подтвердило отставку Сергея Гуренко, с которым команда заняла третье место в минувшем сезоне.

Ранее стало известно, что еще одним кандидатом на пост главного тренера команды является Андрей Каряка.

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