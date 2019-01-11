«Спартак» оштрафован на пять тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 14:09Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

«Спартак» оштрафован на пять тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

Красно-белые наказаны за поведение болельщиков.

Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала «Спартак» на пять тысяч евро по итогам матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2) на «Эстадио де ла Серамика», сообщает официальный сайт союза.

Красно-белые наказаны за поведение болельщиков на гостевом секторе: фанаты бросали на поле посторонние вещи и использовали пиротехнические средства.

При этом испанский клуб заплатит 12 тысяч евро за блокирование проходов на трибунах, а защитник Жауме Коста, получивший прямую красную карточку, дисквалифицирован на два матча и пропустит обе игры 1/16 финала со «Спортингом» (14 и 21 февраля).

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