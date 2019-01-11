Красножан сообщил об интересе со стороны китайского клуба

Футбол 11 января 2019 14:47 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Кубани» Юрий Красножан рассказал об интересе со стороны китайского футбольного клуба.

«Сейчас рано о чем-то говорить, идет общение, но пока ни к чему не приводящее, не имеющее перспектив. Идут разговоры, общаемся, но не всегда находим общие точки соприкосновения», - приводит слова Красножана сайт телеканала «360».

Последним местом работы 55-летнего специалиста были подмосковные «Химки», которым он помог сохранить прописку в ФНЛ в 2018 году, заняв с ними 13-е место по итогам сезона.