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Футбол11 января 2019 14:47Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

Красножан сообщил об интересе со стороны китайского клуба

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Кубани» Юрий Красножан рассказал об интересе со стороны китайского футбольного клуба.

«Сейчас рано о чем-то говорить, идет общение, но пока ни к чему не приводящее, не имеющее перспектив. Идут разговоры, общаемся, но не всегда находим общие точки соприкосновения», - приводит слова Красножана сайт телеканала «360».

Последним местом работы 55-летнего специалиста были подмосковные «Химки», которым он помог сохранить прописку в ФНЛ в 2018 году, заняв с ними 13-е место по итогам сезона.

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