Южная Корея и Китай досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии

Футбол 11 января 2019 20:53 Источник: «Советский спорт»

В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Южной Кореи переиграла команду Кыргызстана с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 41-й минуте забил Ким Мин Чжэ.

В параллельной игре группы С сборная Китая разгромила команду Филиппин – 3:0.

Таким образом, Китай и Южная Корея, лидирующие в квартете с шестью очками, досрочно вышли в плей-офф турнира.

В заключительном матче группового этапа корейцы 16 января сыграют с китайцами, а сборная Кыргызстана в тот же день встретится с филиппинцами.