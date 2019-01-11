«Лилль» на выезде переиграл «Кан»

Футбол 11 января 2019 22:57 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде обыграл «Кан» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Николя Пепе (8), Рафаэл Леау (20) и Луис Араужо (90+3), а у хозяев поля мяч забил Родрике Нинга.

Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве – красную карточку на 84-й минуте получил Зеки Челик.

«Лилль» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Кан» расположился на 16-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре «доги» 18 января примут «Амьен», а подопечные Фабьена Меркадаля 20 января встретятся с «Марселем».