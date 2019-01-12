Гончаренко: ЦСКА еще долго будет жить воспоминаниями о «Реале», но надо идти вперед

Футбол 12 января 2019 12:47 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Гичунцев Артур

Российский клуб дважды обыграл действующего победителя Лиги чемпионов на групповом этапе.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий клубной пресс-службе о состоянии своих игроков после отпуска.

«На первом занятии произнёс перед командой эмоциональное напутствие, в котором прозвучало слово «Реал»? Мы все ещё долго будем жить воспоминаниями о «Реале» и той игре, но как раз более реальная ситуация – готовиться к весенней части чемпионата, а не вспоминать то, что было вчера. Я говорил, что надо идти вперёд, не оглядываясь назад.

Если говорить о состоянии и кондициях ребят после отпуска, то мы ещё проводим тестирования, но, считаю, все игроки вышли из отпуска в достаточно хорошем состоянии. Лишнего веса ни у кого нет, видно, что они выполняли программу, которую мы дали им на время каникул. Эмоциональный настрой тоже на уровне, в ходе тренировок много улыбок на лицах, все рады видеть друг друга и мяч, готовы к новым свершениям», – цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.