Манджукич может пропустить первый матч Лиги чемпионов против «Атлетико» из-за травмы

Футбол 12 января 2019 19:46 Источник: Calciomercato.com

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич получил травму и рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Как сообщает Calciomercato, хорват получил повреждение мышцы бедра во время тренировки, и в клубе опасаются, что форварду потребуется на восстановление более месяца.

Напомним, что текущем сезоне, Манджукич провел за туринский клуб 21 встречу во всех турнирах и записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ювентусом» состоится 20 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Ответная игра пройдет в Турине 12 марта.