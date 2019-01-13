Болгарские журналисты сообщили о согласии Попова перейти в «Ростов»

Футбол 13 января 2019 06:32 Источник: Gong.bg Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Ивелин Попов расторг контракт со «Спартаком» в январе и стал свободным агентом.

По информации болгарского издания Gong.bg, Попов продолжит карьеру в «Ростове». Клуб предложил улучшенный контракт болгарскому футболисту, и тот близок к тому, чтобы согласиться.

Отметим, что в услугах Попова в России также были заинтересованы «Динамо» и «Рубин». Однако казанский клуб не смог предложить футболисту достойные финансовые условия, а «Динамо» предложило зарплату в 800 тысяч в год, что не устроило игрока.

Ранее также сообщалось, что хавбеком интересуются команды из ОАЭ, Голландии и Чехии.