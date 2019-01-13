Бывший тренер «Балтики» Климов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала» - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 08:26Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер «Балтики» Климов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» сообщил о пополнении в тренерском штабе.

В команду главного тренера «Арсенала» Игоря Черевченко вошли: и. о. главного тренера «Балтики» Валерий Климов, тренер по физподготовке Михаил Соловей, который ранее работал в махачкалинском «Анжи», а также специалист по работе с вратарями Сергей Кращенко, прежнем местом работы которого был норвежский «Тромсе».

Напомним, ранее «Арсенал» объявил о трансфере защитника БАТЭ и сборной Белоруссии Максима Володько, подписав с ним контракт на 1,5 года.

«Арсенал» после первой части сезона занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 20 очков после 17 матчей.

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