Бывший тренер «Балтики» Климов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Футбол 13 января 2019 08:26 Источник: ФК «Арсенал» (Тула) Автор: Сметанникова Дарья

Тульский «Арсенал» сообщил о пополнении в тренерском штабе.

В команду главного тренера «Арсенала» Игоря Черевченко вошли: и. о. главного тренера «Балтики» Валерий Климов, тренер по физподготовке Михаил Соловей, который ранее работал в махачкалинском «Анжи», а также специалист по работе с вратарями Сергей Кращенко, прежнем местом работы которого был норвежский «Тромсе».

Напомним, ранее «Арсенал» объявил о трансфере защитника БАТЭ и сборной Белоруссии Максима Володько, подписав с ним контракт на 1,5 года.

«Арсенал» после первой части сезона занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея 20 очков после 17 матчей.