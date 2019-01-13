Айртон и Ташаев тренируются индивидуально на сборе «Спартака» в ОАЭ - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 10:15Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Айртон и Ташаев тренируются индивидуально на сборе «Спартака» в ОАЭ

Два футболиста «Спартака» проводят тренировку на сборе в Дубае по индивидуальной программе.

Врач красно-белых Михаил Вартапетов рассказал, почему Айртон и Александр Ташаев тренируются индивидуально от команды.

«Никаких проблем у них нет. Это профилактика мышечной перегрузки. Тренировка носит восстановительный характер, поэтому было решено сделать так», - приводит слова врача Sport24.ru.

Сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 16 января. В последний его день у красно-белых запланирован контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.

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