Айртон и Ташаев тренируются индивидуально на сборе «Спартака» в ОАЭ

Футбол 13 января 2019 10:15 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Два футболиста «Спартака» проводят тренировку на сборе в Дубае по индивидуальной программе.

Врач красно-белых Михаил Вартапетов рассказал, почему Айртон и Александр Ташаев тренируются индивидуально от команды.

«Никаких проблем у них нет. Это профилактика мышечной перегрузки. Тренировка носит восстановительный характер, поэтому было решено сделать так», - приводит слова врача Sport24.ru.

Сбор «Спартака» в ОАЭ продлится до 16 января. В последний его день у красно-белых запланирован контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента.